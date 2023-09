Sinner incoronato da Djokovic: “Alle ATP Finals di Torino sarà uno da battere”

TORINO - Dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà ufficializzata la lista dei migliori 8 al mondo che si sfideranno al Pala AlpiTour di Torino per la terza edizione consecutiva nel capoluogo piemontese della Nitto Atp Finals. Occhi puntati ovviamente su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic senza dimenticare l'azzurro Jannik Sinner, tra i candiati alla vittoria finale per i suoi tifosi, ma anche per il campione serbo che ha incoronato con queste parole il talento altoatesino.

Tennis, il ranking Atp

"Sinner sarà uno da battere a Torino"

Presente a Roma per la Ryder Cup, Novak Djokovic ha detto: "Jannik Sinner gioca molto bene, è uno dei giocatori più importanti nel tennis in questo momento, con Alcaraz è il futuro del tennis. E' una persona anche molto buona, lavora tanto. E' molto giovane e la strada per lui è buona, ha la mentalità del campione e sarà definitivamente uno dei giocatori da battere a Torino nelle Atp Finals. Io a Torino ho avuto un grande successo lo scorso anno e ho belle sensazioni e le motivazioni giuste se penso all'evento tra due mesi". E a proposito di campioni, Djokovic chiude con una battuta sul suo amico Ibrahimovic: "Se iniziasse a giocare a golf, anche lì sarebbe il migliore, perché è il migliore in tutto".