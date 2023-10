Nitto ATP Finals, Rublev qualificato: restano 3 posti per l'evento a Torino

TORINO - Andrey Rublev si è qualificato per le Nitto ATP Finals per il quarto anno di fila. Il 26enne si è guadagnato un posto al torneo dopo la vittoria su Matteo Arnaldi negli ottavi di finale a Vienna. Rublev è il quinto giocatore a qualificarsi per questa edizione del torneo, in programma dal 12 al 19 novembre a Torino. Prima di lui si erano qualificati Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Restano tre posti ancora disponibili per il Pala AlpiTour dove Rublev arriva mantenendo un rendimento molto continuo per tutta la stagione. Il russo ha raggiunto le 50 vittorie nel circuito ATP per la terza stagione consecutiva e in questo 2023 ha vinto anche il suo titolo più prestigioso, il primo Masters 1000, a Montecarlo.