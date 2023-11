Sinner: "Sogno Slam nel 2024. Nitto ATP Finals? Voglio arrivare in fondo"

"Atp Finals? Innanzitutto mi fa piacere esserci, è la prima volta che mi sono qualificato, Torino sarà un appuntamento molto importante per me, anche perché sarà in Italia, con tanti tifosi e cercherò di fare un’ottima prestazione". Lo ha dichiarato Jannik Sinner in un'intervista concessa a Sky Sport. Il tennista azzurro, numero 4 del ranking Atp, ha aggiunto: "Guardando anche alla stagione, mi sento contento di essere lì, per cercare di andare più lontano possibile. Vediamo, non so dire come andrà, ma ovviamente darò il 100 percento”.