Nitto ATP Finals, a Torino pioveranno palline

TORINO - Tra Torino e il tennis è scattata la scintilla. Da tre anni le due realtà sono unite da un legame solido e duraturo. La città, partecipe e coinvolta, diventa una cosa sola con le Nitto ATP Finals . È questo in sintesi il concept della campagna di comunicazione “Torino it’s a match!”, realizzata dall'agenzia Undesign e voluta dalla Città di Torino in collaborazione con Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte. Grazie a una pianificazione ad alta diffusione che ha privilegiato luoghi con grande traffico e movimento di passeggeri (aeroporti e stazioni ferroviarie), Torino e i suoi monumenti sono pronti a scendere in campo, ad invitare i cittadini e visitatori a partecipare. La Campagna multi-soggetto della promozione delle attività di Casa Tennis, di Casa Gusto e di Casa Media, è inoltre presente nel circuito Mupi, sui mezzi pubblici e sul bus City Sightseeing.

Dal 6 novembre pioveranno le palline. Come cadute dal cielo, 13 palline da tennis giganti del diametro di 2 metri saranno sparse in alcuni dei luoghi più iconici del centro città (via Roma, piazza Castello, via Carlo Alberto, piazza Palazzo di Città, piazza San Carlo; piazza Carlo Felice; via Andrea Doria, via Lagrange, piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli) creando scorci e angoli inediti da fotografare e da condividere via social. Sopra le fontane in piazza Castello verranno inoltre posizionate due grandi palline da tennis che, con un effetto scenografico, sembreranno sospese nell’aria.