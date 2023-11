Nitto ATP Finals, assegnati gli 8 posti: partecipanti, sorteggio e montepremi

É completo il quadro degli otto giocatori qualificati alle Nitto ATP Finals in singolare. Alexander Zverev e Holger Rune hanno completato hanno ottenuto la qualificazione per il torneo in programma al Pala Alpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. Il tedesco e il danese si uniscono a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas .

Le parole di Gaudenzi

"Complimenti a tutti i giocatori che si sono qualificati per le Nitto Atp Finals nel 2023. Il campo dei partecipanti riflette questa straordinaria stagione. Questo è un torneo unico, che vede in campo solo i migliori fra i migliori, e c'è tanto in palio per tutti. E' tutto pronto per uno spettacolo incredibile a Torino" sono le parole del presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi. Questa edizione delle Nitto ATP Finals, per la terza volta a Torino, offrirà un montepremi record di 15 milioni di dollari. Il sorteggio dei gironi è previsto giovedì 9 novembre alle 15.