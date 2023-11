Torino e Nitto ATP Finals presentano “Il Set è servito”: l'omaggio al grande cinema

Otto star del grande schermo raccontano il loro rapporto con Torino in occasione delle Nitto ATP Finals , uno dei più importanti eventi tennistici a livello mondiale che torna per il terzo anno di fila nel capoluogo piemontese. Questo, in estrema sintesi, il progetto di video storytelling realizzato da Mate, agenzia di comunicazione con sedi a Torino e Milano che vanta tra i soci Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio , all’interno del progetto della Città di Torino e Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

“Il Set è servito” va in scena

L’iniziativa, intitolata “Il Set è servito”, è strutturata in otto interviste a tu per tu con altrettanti protagonisti del cinema italiano: Dario Argento, Violante Placido, Luca Zingaretti, Pilar Fogliati, Marco Ponti, Valeria Solarino, Cristiana Capotondi e Neri Marcorè. Proprio quest’ultimo ha “aperto le danze” con uno spot/teaser che ha introdotto e anticipato la webserie.

Il concept

Cinema, sport e Torino insieme: un concetto riassunto nel titolo “Il Set è servito” che gioca sull’ambivalenza semantica del termine “set” per suggerire una sintesi creativa tra il mondo del tennis - in particolare l’appuntamento delle Nitto ATP Finals - e quello del cinema. Attraverso l’utilizzo di termini dal doppio livello di lettura che rimandano al prestigioso e imminente appuntamento tennistico si contribuisce a creare un contesto e uno sfondo narrativo per le riflessioni e le emozioni degli attori e registi coinvolti, tutti accomunati da uno speciale legame personale o professionale con la Città di Torino.

Ad accompagnare le parole dei protagonisti, sequenze visive composte da dettagli, scene urbane, passaggi evocativi studiati per restituire l’anima e le peculiarità del capoluogo piemontese.

Le riprese

Il lavoro è frutto di tre mesi di riprese effettuate tra Torino, Milano e Roma. Le celebrità coinvolte hanno aperto le loro porte di casa per descrivere in un’atmosfera intima e rilassata il loro legame personale e professionale con la città di Torino. Indimenticabile l’incontro con il grande maestro Dario Argento, regista di fama mondiale che per questa iniziativa ha scelto di rilasciare una delle sue rare interviste.

Al termine dell'intervista, tutti gli attori e i registi hanno posto la loro firma sulla telecamera, richiamando il classico gesto dei campioni del tennis al termine di un match.

Strategia e pianificazione

La strategia ha previsto la realizzazione di un promo che anticipasse l'operazione, seguita dalla serie di otto episodi, uniti da uno script pensato per creare un filo narrativo coerente.

Il primo video è stato proiettato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento di lunedì 23 ottobre, mentre il teaser è stato pubblicato una settimana dopo, il 30 ottobre. Da quel momento, e sino all’8 novembre, è stata portata avanti un'operazione di teasing sui social media, con la pubblicazione di alcuni estratti dei vari contenuti nelle stories. Dall’8 novembre, invece, tutti gli episodi sono disponibili in versione integrale, adattati e sottotitolati in inglese, sul sito e sui canali social di Turismo Torino e Provincia.