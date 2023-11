Sinner scalda Torino. E incontra i mitici Carota boys

TORINO - Jannik Sinner , il tennista altoatesino numero 4 al mondo, ha incontrato oggi a Torino, dove si allena da alcuni giorni in vista delle Nitto Atp Finals, i 'Carota boys', il gruppo di suoi fedelissimi tifosi creato a Revello, in provincia di Cuneo. Il meeting è avvenuto nell'headquarter torinese del gruppo Lavazza, che è Platinum partner della Atp finals, mentre Sinner è ambassador del brand Lavazza, dal 2019. Fin dalla loro prima apparizione i 'Carota boys', 6 ragazzi rigorosamente vestiti con colori arancione, sono sostenuti da Lavazza, che ha dato loro accesso ai tornei di tennis più prestigiosi al mondo.

Torino, è arrivato anche Alcaraz

Intanto, nel centro città i tifosi sono letteralmente impazziti per i grandi campioni. Davanti al Principi di Piemonte ovazioni per Sinner quando esce per andare all'allenamento. Ma anche all'arrivo di Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Al Pala Alpitour spettacolo con Rublev scatenato. E Rune pronto ad imitarlo. E che attesa oer Djakovic, il numero uno.