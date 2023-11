Nitto ATP Finals, il calendario delle prime gare: quando gioca Sinner

TORINO - Pronto ad alzarsi il sipario sulle Nitto ATP Finlas con il beniamino Jannik Sinner che scalpita per fare il suo esordio nel Pala Alpitour. Dopo il sorteggio sono ufficiali anche le prime quattro giornate del torneo che si svolgerà a Torino dal 12 al 19 novembre. L'altoatesino numero 4 al mondo giocherà il primo singolare domenica pomeriggio contro Stefanos Tsitsipas, poi nella sessione serale il sei volte campione Novak Djokovic scenderà in campo contro Holger Rune, testa di serie numero 8. Tsitsipas è in vantaggio 5-2 su Sinner nei Lexus ATP Head2Head. Quest'anno si sono affrontati due volte, con una vittoria a testa: Tsitsipas si è imposto in cinque set all'Australian Open, Sinner si è preso la rivincita un mese dopo a Rotterdam.

Atp Finals, il calendario

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Sessione diurna

Ore 12: (1) Ivan Dodig/Austin Krajicek vs. (7) Maximo Gonzalez/Andres Molteni

Non prima delle 14.30: (4) Jannik Sinner vs. (6) Stefanos Tsitsipas

Sessione serale

Non prima delle 18:30: (4) Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin vs. (5) Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Non prima delle 21: (1) Novak Djokovic vs. (8) Holger Rune

LUNEDI 13 NOVEMBRE

Sessione diurna

Ore 12: (2) Wesley Koolhof/Neal Skupski vs. (8) Rinky Hijikata/Jason Kubler

Non prima delle 14:30: (2) Carlos Alcaraz vs. (7) Alexander Zverev

Sessione serale

Non prima delle 18:30: (3) Rohan Bopanna/Matthew Ebden vs. (6) Rajeev Ram/Joe Salisbury

Non prima delle 21: (3) Daniil Medvedev vs. (5) Andrey Rublev