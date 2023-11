Sinner e Alcaraz fanno impazzire il centro di Torino

TORINO - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fanno impazzire il centro città. Tifosi che accerchiano il Nike Store in via Roma e i due campioni che danno spettacolo, dentro al negozio e in strada, con la gente in visibilio. Soprattutto giovanissimi. Sono idoli planetari, il rosso e il mursiano. Sinneraz, Yannitos: i due sono alla moda, il nuovo che avanza. Due che vanno d’accordo e che stanno bene insieme, quasi amici per dirla come nel film. Di sicuro, due di successo. Carlitos ha già vinto due tornei del Grande Slam, Us Open e Wimbledon. Jannik è fermo alle semifinali sempre a Londra ma ha infranto il tabù dei Masters 1000 imponendosi a Toronto. Adesso le Finals: l’azzurro nel girone con il numero uno Djokovic , lo spagnolo con il russo Medvedev . Intanto, in doppio hanno vinto la partita della popolarità.

Sinner e Alcaraz parlano

In un talk con alcuni giovanissimi moderato da Federico Russo e Matilde Gioli, i due tennisti hanno raccontato alcune curiosità, come il cibo preferito, pizza per Jannik e paella per Carlos, e scarpe preferite, Jordan per lo spagnolo mentre l'idolo di casa ha scherzato "io prendo tutte le scarpe che la Nike mi dà". Ma è stato anche un momento per parlare ovviamente di tennis, una passione per entrambi fin da piccoli e di cosa si impari dalla sconfitta. "Ho imparato che quando perdi - ha detto il numero 2 al mondo - devi rimanere con una mentalità forte e sono motivato ad allenarmi ancora di più".

"La sconfitta è la parte più brutta e difficile accettare - ha detto Sinner -, ma proprio con queste giornate storte capisci dove devi lavorare, soprattutto quando giochi contro i migliori al mondo. Fa tutto parte della crescita". E poi la domanda su come ci si senta a essere dei modelli per i giovani. Per Alcaraz "è incredibile essere da ispirazione per i ragazzi, io cerco di portare sul campo valori importanti". "Io - conclude Sinner - ho sempre guardato a Federer, Nadal e Djokovic, che hanno fatto e fanno la storia. Farne parte è incredibile".