Torino, da Sinner a Djokovic: sfilano i Magnifici 8

I campioni non si sono sottratti all'abbraccio dei fan, arrivati con bandiere e cartelli. Fra selfie e autografi gli otto maestri hanno assaporato lo spirito che si respira a Torino in queste ore. Sopra di loro un videomapping sulla facciata di Palazzo Reale con le foto e i nomi dei campioni, alcuni momenti salienti delle Finals e la scritta 'where champions become champion'.