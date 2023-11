Paolo Lorenzi è sicuro: "Sinner è cresciuto, sarà il numero 1"

TORINO - Paolo Lorenzi è con capitan Volandri il commentatore tv (ok, ora si dice talent) di Sky Sport più vicino al mondo di Jannik , in quanto consulente per l’organizzazione dei tornei in Fitp . L’ex n. 1 d’Italia ci offre la sua visione delle Nitto Atp Finals alle porte.

Lorenzi, impressioni a sorteggio avvenuto e alla vigilia della prima partita?

«Forse è l’anno in cui cominciano le Atp Finals più difficili. Non c’è un avversario che vorresti evitare e tutti davvero hanno qualità estremamente diverse tra loro. Per dire: Medvedev risponde da molto dietro. Alcaraz ha maggiore fantasia e va più a rete. Rune picchia molto forte. E poi c’è Jannik...».

Analizzi i progressi di Sinner.

«Jannik è cresciuto in tutti gli aspetti: fisicamente ha più forza e si muove meglio. Tecnicamente il servizio è cresciuto e più continuo, si sposta meglio sul dritto. Ed è cresciuta parecchio la consapevolezza. Ha ampissimi margini: sta crescendo a rete, ha più variazioni, l’apertura degli angoli durante il punto».

Perché Jannik piace tanto al pubblico?

«Credo per la persona che è: uno semplice, educato e intelligente. Non gli interessa fare per forza il personaggio. È un tipo pulito, naturale. Eppoi gioca davvero benissimo, stamattina lo guardavo e con lui il tennis sembra uno sport facilissimo: come prende la palla, la facilità e la velocità con cui questa esce dalla racchetta...».

Sinner a capo - con Alcaraz - di una rivoluzione in classifica. Il potere sta passando alla Generazione Z. Bisogna risalire a 20 anni fa per ritrovare tanti ventenni al vertice e tra i primi 100.

«È mancata una generazione. Abbiamo saltato un giro a causa di quei 4 fenomeni di incredibile livello. Però bisogna dire che la generazione successiva non è stata abbastanza competitiva. Quella attuale con Alcaraz, Sinner, Rune, sta portando alla ribalta fuoriclasse che fanno entusiasmare. E anche Ben Shelton può arrivare al vertice: per quanto sta mostrando, l’aggressività del gioco. C’è una caratteristica comune a questi ragazzi: l’attenzione e il volume del lavoro in allenamento. Al Challenger di Cagliari ho osservato Shelton: era lì tutte le mattine presto. E si allenava tantissimo».

Aspettativa sfibrante per Sinner. Ma sembra reggerla.

«Jannik ha dimostrato di essere già pronto nel 2021, subentrando a Berrettini. Questa è una prima volta, però, perché diversa, conquistata. Ora è atteso. Penso sia importante che si sblocchi subito nella partita, nei primi scambi contro Tsitsipas. Poi sarà naturale».

Se l’aspettava così precoce?

«Sì, ho sempre pensato che arrivasse presto e sono sicuro che diventerà n. 1. Non è questione di se, ma quando. Ha l’atteggiamento e le qualità, per tutte le superfici, terra compresa».