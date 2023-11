Panatta e le Nitto Atp Finals: "Sinner, la leggerezza ti aiuterà a vincere"

Siamo qui per Jannik Sinner, tutti schierati dalla sua parte, pronti a sostenerlo nei modi giusti e sobri che certo i tifosi italiani di tennis conoscono, nel massimo rispetto dello sport, degli avversari e dello stesso nostro rappresentante, che ha bisogno di sostegno, di cuore e di passione. Ma non di troppa pressione. Né di rappresentazioni di tifo sguaiato.

Ma Torino è città educata, e non temo questo. Piuttosto, immagino che Jannik dovrà fare i conti con l’attesa che c’è nei suoi confronti, che forse ha provato per qualche attimo in Davis, nel recente passato, dove però c’è una maglia azzurra che fa da comoda cuccia a tutta la squadra, e le ansie si stemperano nel gruppo, nell’amicizia che nasce dal remare tutti dalla stessa parte. Alle Finals sarà più accentuata quella sensazione di essere al centro dell’attenzione. Meritata, da un lato, perché Jannik viene da una stagione magnifica che vale da sola quattro vittorie, il primo Masters 1000, una semifinale a Wimbledon e il quarto posto con quasi sei mila punti in classifica. Però ingombrante, di quelle che te le senti dentro e un po’ ti tolgono il respiro. Fa parte degli insegnamenti, cui Jannik tiene così tanto (e a ragione), ed è un po’ come chiedersi che cosa fare per migliorare la media dell’otto in pagella.