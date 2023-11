Sinner-Tsitsipas, il greco salta la rifinitura sul centrale: cosa succede

TORINO - Alle 14:30 prenderanno il via le Nitto Atp Finals 2023 a Torino, sarà Jannik Sinner ad aprire l'ultimo torneo dell'anno affrontando forse Stefanos Tsitsipas. Infatti continuano ad aleggiare forti dubbi sulla partecipazione del tennista greco da da giorni convive con diversi problemi fisici. Tsitsipas ha dovuto interrompere le ultime due sessioni di allenamento (con Rublev venerdì e con Alcaraz sabato) per via di un dolore al gomito operato 2 anni fa e questa mattina il tennista numero 6 al mondo non è sceso in campo per l'allenamento di rifinitura in programma sul campo centrale per, come riportato da Sky Sport, problemi alla schiena. Hubert Hurkacz (prima riserva nel torneo) è a Torino e si è allenato ieri in caso di forfait all'ultimo di Tsitsipas.