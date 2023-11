Tsitsipas si è allenato, ora la sfida con Sinner: cosa è successo

TORINO - Alle 14:30 prenderanno il via le Nitto Atp Finals 2023 a Torino, sarà Jannik Sinner ad aprire l'ultimo torneo dell'anno affrontando Stefanos Tsitsipas. Il greco, dopo i due allenamenti interrotti negli scorsi giorni (con Rublev venerdì e con Alcaraz sabato), oggi ha svolto la seduta prevista al campo 3 (saltando però quella previsto sul centrale) confermando dunque la sua presenza al Pala Alpitour per l'esordio alle Finals. Negli scorsi giorni sembrava che il problema di Tsitsipas fosse un dolore al gomito destro operato 2 anni fa ma in realtà il greco avrebbe accusato un fastidio alla schiena. Nel frattempo Hubert Hurkacz (prima riserva nel torneo) è a Torino e prima della seduta di Tsitsipas si è allenato in caso di forfait del greco.