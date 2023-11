Sweet Sinner alle Nitto ATP Finals: mai visto così radioso ed emozionato

La verità è che, al netto di un risultato (6-4 6-4 in meno di un’ora e mezza) fin troppo gratificante per lo sconfitto, non c’è mai stata partita. E di questo sono sembrati consapevoli fin dall’inizio i due contendenti, attraverso il cosiddetto linguaggio del corpo; ma soprattutto lo ha dimostrato il pubblico, ben più caloroso e rumoroso all’inizio e alla fine che non durante. I veri momenti di Sinner-show si sono avuti infatti all’ingresso in campo, quando sugli spalti del Pala Alpitour parevano esserci tredicimila carota boys e non compassati torinesi misti a composti stranieri, e durante la standing ovation post game, set, match allorché sul volto del ragazzo altoatesino è comparso un sorriso radioso mai visto, corredato da parole semplici però di profonda, forse inedita emozione per tanto affetto. “Sono qui per giocare bene e vincere, certo, ma soprattutto per godermi momenti come quelli che da giorni mi state regalando”. Non erano parole di circostanza, la forza di questo amore popolare si avvertiva palpabile già prima che partisse un corale, assordante “olé olé olé aléééé, Janniiiiik Sinneeeer”.