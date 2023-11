Torino è innamorata di Sinner, una liaison che ha un futuro

TORINO- Sinner e il pubblico possono andare lontano. Insieme. È una liaison che ha un futuro. Utile ad arrivare il più in alto possibile in queste Finals. E divertirsi in due. La prima impressione è questa, ed è gradevole, perché Jannik ha goduto di un tifo giusto, appassionato, mai esagerato, utile alla causa. Che era quella di far trascorrere a Tsitsipas una pessima domenica. La seconda impressione sul debutto del numero uno italiano, si collega invece alle scelte tattiche messe in campo. Tutte giuste, mi sembra di poter dire. Tali da restringere via via il campo d’azione al greco, costringerlo a fare tutto con il rovescio, e alla fine obbligarlo all’errore. Che dalla parte del rovescio prima o poi arriva, ma in quelle condizioni anche il dritto finisce per andare in sofferenza. Nel secondo set ho visto Tsitsipas colpire tre volte la palla con il suo dritto, forse quattro, ma non una di più. E due le ha spiaccicate in rete. E credetemi, spiaccicate, è il termine esatto…