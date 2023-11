Barazzutti: "Sinner è arrivato all’altezza di Djokovic"

Barazzutti va dritto al dunque: «Diciamo che sono candidato alla candidatura, perché prima devo raccogliere le sottoscrizioni. Voglio far passare il messaggio che ancora non si sa con quali regole si faranno le elezioni. L'auspicio è che si faccia chiarezza e che le regole siano più flessibili affinché non ci sia un candidato unico. Poi per me Binaghi può anche restare per i prossimi 100 anni, ma deve essere votato. E se ci saranno tanti paletti vuol dire che lo sport non vuole cambiare».

Dopodiché, in esclusiva a Tuttosport, Barazzutti parla di Atp Finals. In queste Finals non c'è la possibilità che Sinner abbia un ruolo secondario, non dopo l'esordio convincente contro Tsitsipas. «Diciamo che Sinner quest'anno è uno dei favoriti. Si presenta dopo un'annata importantissima, è migliorato tanto. Insieme ad Alcaraz è uno di quelli che può mettere veramente paura a Djokovic: loro due, ma anche Rune e spero nel lungo periodo Musetti, sono i candidati chiamati a prendersi la ribalta. Sinner, però, ora si propone in maniera prepotente: ha già offerto delle prove di forza. Come per esempio contro Medvedev, un giocatore che Jannik aveva sempre sofferto»

Il grande miglioramento di un tennista passa dall'allenamento? O sono solo le grandi partite a rendere grandi i tennisti? «Gli allenamenti servono per migliorare il proprio gioco, ma la parte più difficile arriva in partita. Non sempre ci si riesce. Sinner ce l'ha fatta, questo è il riscontro più importante. Jannik è migliorato in tutti i settori. Ma il passo in avanti maggiore lo ha fatto in termini di consistenza: prima aveva dei vuoti, ora non sbaglia più una, due, tre palle facili come succedeva prima. Adesso è all'altezza di Djokovic. Sinner è cresciuto tantissimo nel servizio»

A Torino tanti occhi sono puntati, naturalmente, su Djokovic. Ma il suo regno adesso è davvero in pericolo? «Il regno di Djokovic è sempre più in pericolo: ogni giorno diventa più debole. Non per sue colpe, naturalmente. Gli avversari crescono e lui, fisiologicamente parlando, invecchia. Se Djokovic e Nadal non dovessero fare i conti con la carta d'identità non avrebbero mai avuto rivali»

Resta un brusio in sottofondo sulla rinuncia di Sinner alla Davis. Le sembra normale? «Ogni scelta di Jannik va rispettata: è un ragazzo che interpreta il tennis come un vero professionista, si preoccupa per le cose più importanti per lui e vuole raggiungere grandi obiettivi. Io gli ho parlato: quando ha la possibilità di esserci si rende sempre disponibile, anche in doppio, non si è mai tirato indietro. Se per ragioni fisiche non ha potuto partecipare alla Coppa Davis di sicuro non va messo in croce. Farà delle grandi Finals: godiamocelo. Può fare la storia».