Djokovic numero 1 anche nel 2023, è l’8ª volta: “Il sogno di ogni giocatore”

Momento di festa, sul campo del Pala Alpitour di Torino per Novak Djokovic , che con la vittoria sul danese Holger Rune nella partita d'esordio delle Nitto Atp Finals , si è confermato numero 1 del ranking mondiale 2023 . Prima del match fra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev , il pubblico del palazzetto, nuovamente sold out per entrambe le sessioni, ha potuto assistere alla cerimonia di premiazione del campione serbo. "È il coronamento della stagione finire numero 1 - dice Djokovic - è il sogno di ogni giocatore, la cosa più difficile da raggiungere. Sono molto orgoglioso", aggiunge, ringraziando tutto lo staff e chi gli è stato vicino. A consegnare il trofeo, il presidente Atp, Andrea Gaudenzi .

Numero 1 del mondo per l’ottava volta in carriera

Dunque, grazie al successo ottenuto contro Rune nel match vinto in tre set nella prima giornata delle Atp Finals di Torino, Djokovic si è assicurato la prima posizione nel ranking di fine anno. Il campione serbo ha chiuso da numero 1 del mondo per l'ottava volta in carriera dopo il 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 e 2021. Nessuno ha fatto meglio di lui: Nole allunga su Sampras (6 volte), su Connors, Federer e Nadal (5 volte ciascuno), su McEnroe e Lendl (4 volte). E anche prima dell'Era Open, tra i tennisti che hanno chiuso più stagioni da numero 1 nessuno ha fatto meglio di Djokovic. Bill Tilden è stato numero 1 per 6 anni di fila, Henri Cochet per 4, Rod Laver per 4.