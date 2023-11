Nitto ATP Finals: Allegri-Djokovic, alleanza Juve-Milan per sfidare l'Inter

Nole, ci vediamo a cena? Massimiliano Allegri sta pensando alla sfida del 26 novembre contro l'Inter. Ma a Torino in questi giorni è difficile non essere distratti dalle Atp FInals. Soprattutto se in città c'è un amico di Max come Nole Djokovic. Djokovic non è juventino, ma milanista doc (per il padre e il genio Savicevic), così come Sinner peraltro (lo juventino sarebbe Berrettini, ma non c'è). Tuttavia c'è una bella amicizia fra Massimiliano Allegri e Nole Djokovic. L'anno scorso, nella finale di Torino, Allegri era andato a vedere una delle sfide del fenomeno serbo, in compagni di Dejan Stankovic, pure lui serbo e all'epoca allenatore della Sampdoria. Avevano chiacchierato a lungo e divertendosi dopo la partita.