Nitto ATP Finals, un ex allenatore Juve al Pala Alpitour per Alcaraz-Zverev

TORINO - Seconda giornata delle Nitto Atp Finals 2023 a Torino, prima del Gruppo Rosso che si è aperto con la vittoria di Alexanders Zverev contro Carlos Alcaraz. Prima della sfida tra lo spagnolo ed il tedesco Novak Djokovic è stato premiato come numero 1 al mondo per la stagione 2023, il tutto sotto gli occhi di Antonio Conte. L'ex allenatore della Juventus è presente al PalaAlpitour per godersi la giornata che deve ancora concludersi con il derby russo (ore 21) tra Medvedev-Rublev. Conte che nelle ultime ore è stato al centro dei riflettori di mercato per via della spinosa situazione che vede ormai l'addio tra Rudi Garcia ed il Napoli, il presidente De Laurentiis avrebbe fatto un ultimo tentativo per Conte ma l'ex Inter e Chelsea avrebbe declinato.