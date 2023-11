Medvedev show, esordio vincente alle Nitto ATP Finals: Rublev ko in 2 set

TORINO - Daniil Medvedev chiude la seconda giornata delle Nitto Atp Final 2023, la prima del Gruppo Rosso, battendo il connazionale Andrey Rublev prendendosi anche la testa del girone. Il russo numero 3 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. In virtù della vittoria per 2 set a 0 il russo si prende il 1° posto visto Zverev ha vinto in 3 set su Alcaraz. Mercoledì Medvedev affronterà proprio il tedesco con il palio giù il pass per le semifinali.