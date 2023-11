Tsitsipas-Rune: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Nel secondo turno delle Atp Finals di Torino Stefanos Tsitsipas affronta Holger Rune . I due tennisti fanno parte del Gruppo Verde , assieme a Novak Djokovic e Jannik Sinner che si sfideranno nell'altro incontro di giornata. Al primo turno il greco ha perso contro l'azzurro, mentre il danese è stato sconfitto dal serbo. E' il terzo incrocio tra i due giocatori, con Rune che si è imposto in entrambi i precedenti. Sconfitti entrambi nella prima gara a Torino, è un autentico spareggio per mantenere vive le speranze di superare il girone.

Dove vedere Tsitsipas-Rune: diretta tv e streaming

Tsitsipas-Rune inizierà non prima delle ore 14.30, dopo il primo match di doppio, e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport. La diretta streaming è disponibile su Sky Go, Now TV e Tennis TV.