Panatta e la sfida Sinner-Djokovic: “Servizio e varietà contro esperienza”

Nitto ATP Finals: appuntamento decisivo

Appunti sul diario di queste Finals… Cominciate benissimo per Sinner ma già oggi chiamate a un appuntamento decisivo. Djoker e Sinner di fronte. C’è in gioco il primo posto nel girone, e una rivalità che deve ancora prendere pienamente forma ma che fino a oggi ha premiato solo il serbo. Avanti Djokovic 3-0, vittorioso quest’anno su Sinner a Wimbledon, ma in tre set, mentre un anno fa Jannik gli sfilò un bel pezzo di pelliccia, andò avanti di due set e costrinse il serbo a un recupero reso difficoltoso dal fatto che non gli era più permesso sbagliare. Infatti, non sbagliò… Ma Djokovic è così. O se preferite, è impressionante che sia ancora così a 36 anni con tutti i titoli che ha già vinto. Così come è impressionante il tabellino della stagione del serbo: 53 vittorie e 5 sconfitte appena. E l’ho anche sentito dichiarare che questa non è stata la sua stagione migliore. E vabbè…