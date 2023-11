Alcaraz-Rublev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Prosegue il programma delle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo il capolavoro di Jannik Sinner contro il numero uno al mondo Novak Djokovic , ora tocca al girone rosso dove Alcaraz affronta il russo Rublev in una sfida da dentro o fuori. Entrambi hanno infatti perso al debutto, lo spagnolo contro Zverev e il russo contro il connazionale Medvedev . Vietato, dunque, commettere altri passi falsi: accedono agli ottavi di finale, infatti, solo i primi due classificati di ogni girone. Il numero due al mondo era anche partito bene contro il tedesco aggiudicandosi il primo set al tiebreak, poi il due volte campione (2018 e 2021) è salito in cattedra ribaltando il risultato con un perentorio 6-3 6-4. Nulla da fare invece per il numero cinque al mondo che contro l'amico ha perso 6-4 6-2.

Alcaraz-Rublev: i precedenti

A livello Atp questa sarà la prima sfida tra Alcaraz e Rublev che mai prima d'oggi si sono trovati uno di fronte all'altro.

Alcaraz-Rublev: diretta tv e streaming

La sfida tra Alcaraz e Rublev, valida per il secondo turno della fase a gironi del gruppo rosso delle Nitto ATP Finals, è in programma non prima delle 14.30 al Pala Alpitour di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in differita (ore 23) su SuperTennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.