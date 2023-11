Sinner-Djokovic: ecco cosa ha detto Nole a Jannik a fine partita

Dopo la vittoria al debutto nelle Nitto ATP Finals contro Tsitsipas è arrivato anche lo storico successo contro Novak Djokovic. Jannik Sinner si è reso protagonista di una vera e propria impresa, coronando al meglio un anno in cui l'altoatesino è riuscito a vincere anche contro Alcaraz e Medvedev. Al termine della vittoria contro il serbo, il classe 2001 ha dichiarato: "Non esiste un posto migliore per battere il numero 1 al mondo. C’era un po’ di tensione dopo quel 2° set perso al tie-break ma ce l’ho fatta con voi, abbiamo vinto insieme. Quella con Djokovic era una storia molto simile a quella di Medvedev che non riuscivo mai a battere. Sono riuscito a giocare i punti importanti nel modo migliore, quando ho perso il secondo set è stata molto dura, ma grazie a voi abbiamo vinto insieme".