Medvedev-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Nel programma serale delle Nitto ATP Finals è prevista la sfida del secondo turno del girone rosso tra Medvedev e Zverev . Chi vince ha già quasi un piede in semifinale. Entrambi, infatti, hanno vinto all'esordio a Torino: il russo ha superato l'amico e connazionale Rublev con il punteggio di 6-2 6-4, il tedesco ha invece battuto in rimonta il numero due al mondo Alcaraz ribaltando il 7-6 iniziale con un perentorio 6-3 6-4. Si tratta della riedizione della finale del 2021, quando il teutonico ebbe la meglio con un doppio 6-4.

Medvedev-Zverev: i precedenti

Medvedev e Zverev si sono già sfidati ben 17 volte in carriera, con un bilancio di 10 successi per il sovietico (59%) e sette per il tedesco (41%). E pensare che Zverev si aggiudicò i primi quattro incontri. Solo quest'anno i due si sono ritrovati uno di fronte all'altro in cinque occasioni, con Medvedev vittorioso ai sedicesimi a Indian Wells, Monte Carlo e Roma e in semifinale a Beijing. L'unico acuto di Zverev ai sedicesimi a Cincinnati.

Medvedev-Zverev: diretta tv e streaming

La sfida tra Medvedev e Zverev, valida per il secondo turno del girone rosso delle Nitto ATP Finals, è in programma non prima delle 21 al Pala Alpitour di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.