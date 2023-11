Medvedev batte anche Zverev e raggiunge le semifinali delle Nitto ATP Finals

TORINO - Nel programma serale delle Nitto ATP Finals, nella seconda sfida del secondo turno del girone rosso, Medvedev è riuscito a battere Zverev in due set con il punteggio di 7-6 6-4 in un'ora e 47 minuti di gioco e ha conquistato la qualificazione alle semifineli. Dopo aver superato l'amico e connazionale Rublev con il punteggio di 6-2 6-4, il russo ha battuto il tedesco nella riedizione della finale del 2021 in una sfida comunque molto equilibrata e combattuta. Ora Medvedev è primo nel girone rosso con 2 punti mentre Zverev e Alcaraz inseguono a quota 1 e Rublev è ultimo a 0 punti.

Il primo set

Il primo set è andato a Medvedev. Il russo è riuscito ad aggiudicarsi il primo parziale al tie-break con il risultato di 9-7 dopo 63 minuti di gioco. In un set molto combattuto e caratterizzato da due break (uno a testa). Al tie-break, poi, in rimonta, ha trovato il guizzo giusto, salvando anche due set point a favore del tedesco, per portarsi in vantaggio conquistando il primo set.

Medvedev-Zverev: i precedenti

Medvedev e Zverev si erano già sfidati ben 17 volte in carriera, con un bilancio di 10 successi per il sovietico (59%) e sette per il tedesco (41%). E pensare che Zverev si aggiudicò i primi quattro incontri. Solo quest'anno i due si sono ritrovati uno di fronte all'altro in cinque occasioni, con Medvedev vittorioso ai sedicesimi a Indian Wells, Monte Carlo e Roma e in semifinale a Beijing. L'unico acuto di Zverev ai sedicesimi a Cincinnati.