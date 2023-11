Sinner-Rune, Djokovic-Hurkacz: quando giocano, data, orario Nitto ATP Finals

Nitto ATP Finals, il programma di giovedì

Le partite del girone di Sinner, Djokovic, Rune e Hurkacz che precedono le semifinali sono in programma giovedì 16 novembre, come sempre al Pala Alpitour di Torino. Si inizierà con la sfida tra Djokovic e Hurkacz (che ha preso il posto di Tsitsipas, ritiratosi durante l'incontro con Rune), in programma non prima delle 14:30. Una volta terminata la prima partita, in serata toccherà nuovamente a Jannik. Il match contro Rune inizierà non prima delle 21, con l'azzurro che dunque saprà che tipo di risultati avrà a disposizione per accedere alle tanto ambite semifinali della competizione. Infatti, a seconda del risultato della sfida del pomeriggio, Sinner potrebbe anche non essere costretto a vincere.