Nitto ATP Finals, Panatta: "Ritiro Tsitsipas, l’innocente che è colpevole”

TORINO - Primi appunti su queste Finals, al netto di risultati che ancora non conosco. Lo scherzetto di Tsitsipas è roba da Halloween tennistico, ma non capisco dove sia finito il dolcetto, ammesso che Bertolucci non sia passato da quelle parti. Accettabili le scuse del greco? Forse sì, ma solo perché sono apparse accorate. Del resto il suo ritiro è avvenuto entro le regole. Come dire, ne aveva facoltà. La situazione però è strana, uno si comporta secondo le vigenti leggi in materia di tennis, e qualcuno poi gli rimprovera la mancanza di buon senso. Che in effetti non si è palesato manco sotto mentite spoglie. Sensibilità sotto ground zero da parte del greco. Poteva decidere di ritirarsi mezz’ora prima e avrebbe concesso al pubblico pagante di vedere un match (un altro match, non quello programmato, e vabbè) comunque valido per la qualificazione. Non ci ha pensato, non ha avuto la sensibilità di prendere una decisione “dalla parte del pubblico”, magari non gliene fregava nulla ma stava solo pensando a se stesso e al suo mal di schiena, spuntato dopo il riscaldamento in campo. Eppure, non colpevole.