Fiorello applaude Sinner: "Bravo Jannik!". E poi Mazzarri, la Ferrari e... Al Bano

TORINO - Lo sport con Fiorello a 'VivaRai2!'. Nuovo appuntamento con lo show mattutino in diretta dal Foro Italico: come di consuetudine, non poteva mancare l'ironia sugli argomenti sportivi del giorno. In primis, i complimenti a Sinner, protagonista di una grande impresa ieri alle ATP Finals di Torino contro Novak Djokovic: «Bravo Jannik, non possiamo non fargli un applauso. Personalmente, ho visto solo il primo set ma mi sono svegliato con questa bella vittoria. Dispiace per Nole, ma Sinner è stato fortissimo. Ha battuto il numero 1».