Sinner, ascolti da record per la vittoria su Djokovic

TORINO - Ascolti record per il tennis su Sky con l’incontro tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals di Torino. Ieri sera, il match che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero uno del mondo - dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno - ha raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set. Si tratta del secondo miglior ascolto di sempre per un incontro di tennis su Sky, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Berrettini e Djokovic . Ottimi ascolti anche per gli studi pre e post gara, che hanno ottenuto rispettivamente 168 mila e 221 mila spettatori medi.

Anche su Rai2 esplode la Sinnermania

Ascolti straordinari per il tennis anche su Rai2. Il match in chiaro tra l'italiano e il numero 1 è stato visto da 2 milioni e 543mila spettatori, con uno share del 14.6%: si tratta del miglior risultato per il tennis in Rai degli ultimi dieci anni. Per ritrovare numeri del genere bisogna risalire al biennio 2010-2011, con la doppia finale al Roland Garros di Francesca Schiavone: la vittoria del 2010 sull'australiana Samantha Stosur, trasmessa in diretta su Rai2, fu apprezzata da 2 milioni e 149mila spettatori di media, con uno share del 20.3%, mentre la sconfitta subita l'anno dopo dalla cinese Li Na venne vista da 2 milioni e 224mila appassionati, con uno share del 18%, ancora su Rai2.