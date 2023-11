Medvedev-Zverev: Nitto ATP Finals, si gioca il derby delle divinità minori

Alla fine, l’Orso Medvedev c’è andato vicino. E ne ha ricavato, per ora, una veste da divinità minore, forse non quella che riteneva gli spettasse, tale però da garantirgli nuove speranze. E come diceva Georges Bernanos, autore del “Diario di un curato di campagna”, «la speranza è un rischio da correre». Il problema è quello di sempre, quando ti avvicini troppo, gli dei ti puniscono. Lui, l’Orso, ci ha provato con Djokovic, gli ha sbriciolato il sogno del Grande Slam, e ha pensato di aver guadagnato una promozione definitiva. Da quel giorno, era il 12 settembre del 2021 e gli US Open il torneo, Daniil non ha vinto più uno Slam. E se ha voglia di chiedersi il perché è bene legga Erodoto, quel passaggio relativo all’invidia degli dei e alla loro artistica concezione delle punizioni esemplari. Cambiano il colore delle vele alle navi di ritorno a Capo Souniou (causando il suicidio di Egeo, re di Atene) ti inondano il paese di cavallette, ti soffiano nelle orecchie strani pensieri su che cosa combini tua moglie quando sei via, nei panni di un’etera alquanto spensierata.