Pala Alpitour, Sinner-Djokovic: tifa Jannik con le carote, immagine virale

TORINO - Alle Nitto ATP Finals è esplosa la Sinner-mania , ancor di più dopo lo storico successo contro il fuoriclasse serbo Novak Djokovic , ma non solo. Grande simpatia, sostegno e trasporto lo stanno suscitando anche i Carota Boys , cinque tifosi fedelissimi del talento altoatesino che, vestiti dalla pianta erbacea color arancione, in omaggio ai capelli del tennista, lo seguono ovunque. E, a quanto pare, stanno facendo tendenza...

Sinner, sugli spali impazzano... le carote

Sinner ha appena vinto il primo set e, al dodicesimo game del secondo - che perderà poi al tie-break, prima di imporsi nell'ultimo - sotto 6-5 e sul 15-15, le telecamere Rai offrono agli spettatori sintonizzati una panoramica del pubblico sugli spalti. Quindi, l'obiettivo indugia su una ragazza che, in un momento di grande pathos 'tradito' dall'espressione tesa del viso, stringe nella mano sinistra due carote. La simpatica moda, che sta via via raccogliendo sempre più consensi, sta portando bene: pertanto, sarà doverosa una tappa, dal fruttivendolo o al supermercato, prima del prossimo match di Sinner con Rune...