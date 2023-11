Effetto Sinner: boom di praticanti. Nel solo Piemonte sono triplicati

Le Nitto ATP Finals torinesi sono esaltate dall'Effetto Sinner: l'onda d'urto del N.4 al mondo non conosce barriere e il movimento tennistico nazionale la cavalca con somma soddisfazione. Oltre 3 milioni di praticanti il tennis, disciplina che risulta fra i primi tre sport più seguiti dagli italiani (fonte Osservatorio Sport System di Banca Fidis); una federazione in irresistibile ascesa sotto la guida di Angelo Binaghi che, sfruttando anche il boom del padel, sta conoscendo un'autentica età dell'oro. Come d'oro è la pioggia che cade su Torino e sul Piemonte grazie alle Atp Finals. I circoli della Regione hanno triplicato gli iscritti, i praticanti Under 18 sono raddoppiati, riflesso sabaudo di due progetti della federazione finanziati da Sport e Salute per diverse fasce d'età: 2,5 milioni per “Evergreen tennis-Padel project Over 65”; due milioni per “Junior club Italia- Young Talent” con 2.200 bambini che hanno impugnato la racchetta per la prima volta. La terza edizione torinese delle Atp Finals promette di battere ogni record.