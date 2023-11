Sinner, i complimenti di Capello e la battuta: "Proprio come mia madre..."

TORINO - Una vittoria straordinaria davanti ad un Pala Alpitour infuocato , Jannik Sinner conquista anche il secondo match del gruppo verde delle Nitto Atp Finals e supera per la prima volta in carriera il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Una partita spettacolare decisa al tie-break del terzo e decisivo set. Oltre tre ore di gioco e un trionfo del 22enne azzurro che ha scritto una nuova bellissima pagina del tennis italiano. Dopo l'euforia della super serata vissuta a Torino, Jannik è tornato anche oggi ad allenarsi nella pancia del palazzetto ed è qui che ha incontrato un suo grande fan: Fabio Capello.

Capello e Sinner, la rivelazione sul match contro Djokovic

Stretta di mano e subito il complimenti da parte di Fabio Capello a Jannik Sinner. Poi la richiesta dell'autografo su una pallina da tennis: "Me lo firmi, per piacere?", questa la domanda dell'ex tecnico bianconero che ha poi voluto rivelare un particolare importante al talento azzurro. "Non riesco a vederti perché soffro", ammette Capello davanti ad un Sinner divertito che risponde: "Proprio come mia mamma". "Ieri sera ho detto andiamo a letto, te lo giuro", ha concluso Don Fabio riferendosi alla super vittoria che Jannik ha messo a segno contro Djokovic.