Rublev perde la testa contro Alcaraz e si colpisce con violenza: cosa è successo

Non è la prima volta che Andrej Rublev ha dei gesti d'ira ma questa volta li ha indirizzati verso se stesso. Nel corso del match perso contro Alcaraz, il tennista russo dopo aver perso una battuta si è colpito diverse volte con la racchetta sul proprio ginocchio sinistro, ferendosi. Questi gesti d'ira gli hanno prodotto più di un'escoriazione, medicata subito a bordo campo. Il tutto è avvenuto a inizio secondo set, quando il russo, dopo aver cancellato la prima palla break, non riesce a ripetersi nella seconda, iniziando così ad inveire con insistenza verso se stesso. Ma non è stato l'unico momento di follia del russo, che già nel primo set aveva spaccato a terra una racchetta.