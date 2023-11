Sinner, una macchina perfetta alle Nitto ATP Finals! Djokovic salvo, Rune fuori

TORINO - Il cammino di Jannik Sinner nel girone delle Nitto Atp Finals è perfetto e nonostante il pass già staccato alle semifinali, il tennista azzurro batte anche Holger Rune in tre set nell'ultimo match del Gruppo Verde chiudendo al primo posto. La vittoria dell'altoatesino condanna all'eliminazione il danese, ringrazia Novak Djokovic che si assicura così il pass per le semifinali da secondo del girone.

Sinner: "Oggi ero più nervoso"

“È stato difficile, non avevo mai vinto con lui - il commento a caldo di Jannik - Non è stato facile, il pubblico oggi mi ha aiutato tanto. Vuole dire tanto aver vinto, oggi ero più nervoso e agitato ma ho vinto i punti importanti. Ho avuto tante occasioni nel 3° set, ma non sono riuscito a fare il break. È stata comunque una buona partita”.

Sinner, la verità sui problemi alla schiena

“Primo set molto bene, lui ha sbagliato tanto - ha continuato Sinner a Sky Sport - Nel secondo ha servito meglio, cambia tutto a livello psicologico. Nel terzo sono riuscito a ripartire da zero come avevo fatto nella scorsa partita. La schiena? Sto bene, ho sentito una piccola botta ma niente di che. È andata via abbastanza velocemente, non ero tanto preoccupato. Forse un po’ di tensione, siamo come macchine di Formula 1. Conosco il mio corpo. A benzina son messo bene, oggi ho giocato un po’ meno, riesco a dormire di più. Vediamo come va la prossima partita, la cosa più importante è la semifinale. Il pubblico mi dà tanta energia, non vedo l’ora di arrivare a sabato”.

Sinner vince ancora, Rune ko al terzo set

La prima di Sinner non lascia scampo a Rune, poi l'errore del 15-15. Nello scambio successivo è aggressivo l'azzurro che si riporta avanti con prepotenza, il challenge rimette tutto sul 30-30. Un grande rovescio gli permette di arrivare al primo match point che il numero 4 al mondo trasforma in vittoria. 6-2, 5-7. 6-4, Sinner è una macchina perfetta!

Il nono game inizia con Sinner, aiutato anche dal nastro, che si porta sullo 0-30. L'azzurro allunga e ottiene tre palle break: la prima corre via, la seconda anche, ma alla terza è sorpasso. 5-4 e Sinner al servizio per il match.

Risponde meglio Rune nell'8° game, lo scambio si allunga ai vantaggi dove il danese ha subito una palla break pesantissima che spreca rispondendo in corridoio. Ristabilita la parità l'azzurro si ricompone e fa 4-4.

Concede solo un 15 a Sinner, Rune si porta sul 4-3.

Torna a funzionare la prima di Sinner: 3-3 senza diritto di replica.

Rune inizia male il suo turno di servizio, commette un doppio fallo e Sinner allunga sullo 0-30. Rune si riprende con un doppio ace, ma Sinner si avventa sulla palla break con una risposta da campione nello scambio successivo. L'occasione è d'oro, ma il danese la spegne subito e tiene il servizio sul 3-2.

Il lungo gaem precedente sembra aver rianimato Sinner che chiude subito il game per il 2-2 e torna ad accendere l'esntusiasmo del Pala Alpitour.

Nle terzo Sinner sembra ritrovarsi, Rune ai vantaggi concede una palla break che annulla rapidamente, ma poi inizia una discussione con il giudice di sedia per un challenge che non poteva essere richiesto. Il pubblico di Torino si infiamma e il danese risponde ai fischi applaudendo. In campo Sinbner ottiene la seconda palla break ma Rune l'annulla con un caparbio ace. E' lo scambio più lungo della partita che alla fine il numero 7 al mondo riesce a fare suo. 2-1.

Proseguono le difficoltà fisiche per Sinner, dall'altra parte anche Rune si tocca il ginocchio destro: alla fine l'azzurro prota a casa il game ai vantaggi per l'1-1.

Inizia il terzo e decisivo set, Rune parte alla grande con il nono ace del match che sancisce l'1-0.