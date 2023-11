Djokovic-Hurkacz: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - Dopo la sconfitta in tre set contro Sinner, Novak Djokovic sfida Hubert Hurkacz nel terzo e ultimo turno del girone verde delle Nitto ATP Finals . Il numero uno al mondo è a quota tre punti grazie al successo all'esordio contro il norvegese Rune pertanto si gioca il pass per accedere in semifinale. Il polacco, invece, subentrato al posto del greco Tsitsipas, ritiratosi dopo appena tre game della seconda sfida , contro Rune, è già eliminato. Il serbo, beccato più volte dal pubblico durante la sfida contro il 22enne altoatesino, potrebbe accedere al prossimo turno anche senza vincere in un incastro di risultati con l'altro match del girone che mette di fronte proprio Sinner e Rune in serata.

Djokovic-Hurkacz: diretta tv e streaming

La sfida tra Djokovic e Hurkacz, valida per il terzo turno della fase a gironi del gruppo verde, è in programma non prima delle 14.30 al Pala Alpitour di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

