Sinner, grazie Hurkacz! È già in semifinale alle Nitto ATP Finals

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali delle Nitto ATP Finals . L'altoatesino, dopo la prima vittoria contro Tsitsipas e l'impresa contro Djokovic , potrà ottenere qualsiasi tipo di risultato contro Rune e avrà comunque accesso alla fase successiva. La sfida contro il danese servirà solo per capire se passerà come primo o come secondo. L'azzurro deve infatti ringraziare Hurkacz , che nel match contro il numero uno al mondo è riuscito a vincere un set. Con questo traguardo raggiunto Jannik diventa il primo tennista italiano della storia a qualificarsi alle semifinali del torneo di Torino .

Sinner qualificato in semifinale grazie a Hurkacz

Sinner avrà anche la possibilità perdere in due set nella sfida contro il danese. Il discorso sarebbe stato diverso se Djokovic avesse vinto senza perdere neanche un set contro il sostituto di Tsitsipas (già eliminato): in quel caso Jannik sarebbe stato costretto a portarsi a casa almeno un set per assicurarsi le semifinali. Infatti, i criteri presi in considerazione per la classifica finale sono in primis il maggior numero di vittorie, poi si considera il maggior numero di game giocati e infine, se due giocatori sono in parità, si prende in considerazione lo scontro diretto.