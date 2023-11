Alcaraz-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Ultima giornata dei gironi delle Nitto ATP Finals . Carlos Alcaraz affronta Daniil Medvedev mentre Alexander Zverev sfida Andrej Rublev. Medvedev è già qualificato matematicamente alle semifinali, ma si gioca il primo posto del gruppo nel match contro lo spagnolo, che invece deve trovare la vittoria per ottenere il passaggio del turno. Si tratta del quinto incontro fra i due, con il bilancio in perfetta parità.

Dove vedere Alcaraz-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Alcaraz e Medvedev non inizierà prima delle 14.30 e sarà visibile in diretta tv su Sky e in chiaro su Rai 2. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e Skygo.