Rublev-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

Oggi si chiude la fase a gironi delle Nitto ATP Finals . Si affrontano prima Alcaraz e Medvedev e poi in serata c'è la sfida tra Alexander Zverev e Andrej Rublev , ultima partita del Gruppo Rosso. L'importanza dell'incontro tra il tedesco e il russo dipende anche dalla gara tra Alcaraz e Medvedev. Zverev, infatti, che ha ancora possibilità di qualificarsi alle semifinali, deve sperare che lo spagnolo non vinca contro Medvedev e vincere poi contro Rublev (già eliminato) per passare il turno. Il secondo classificato del girone rosso affronterà in semifinale Jannik Sinner.

Dove vedere Rublev-Zverev: diretta tv e streaming

La partita tra Rublev e Zverev non inizierà prima delle ore 21 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky (canali 201 e 203) mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.