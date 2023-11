Zverev saluta le Nitto ATP Finals con un successo: battuto Rublev

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Secondo Set: Zverev 6-4

Nella seconda frazione Rublev cede il servizio al 7° gioco per il 4-3 Zverev in un gamed dove il russo, oltre alla sfortuna del nastro sul 40 pari, ha tirato nuovamente il dritto anomalo in corridoio. Il tedesco conferma il break (5-3) e non si gira più per chiudere l'incontro.

Primo Set: Zverev 6-4

Al 6° gioco Zverev salva 2 palle break per il 3-3 ma al 9°, in un game lunghissimo, ha la sua occasione e grazie al rovescio lungo di Rublev conquista il break per andare a servire per il set (5-4). Il tedesco si trova 0-30 ma riesce a rientrare con il servizo e a vincere game e frazione 6-4 dopo un'ora.