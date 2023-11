Lady Milik e il tifo per Sinner: cuori tricolori e "Forza Jannik"

Agata Sieramska, nota modella ed esperta di fitness, conosciuta ai più anche per essere la compagna del calciatore polacco della Juventus Arcadiusz Milik, non poteva mancare alle Nitto ATP Finals di Torino. La coppia ieri ha assistito a tuti i match. Hanno prima fatto il tifo per il connazionale Hurkacz che è stato battuto da Djokovic, ma grazie alla vittoria di un set ha regalato la semifinale a Sinner, prima della sfida con Rune.