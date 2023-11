Sinner attende il suo avversario: passione e attesa dei tifosi in centro

TORINO - J annik Sinner continua a brillare alle Nitto ATP Finals . Dopo il successo contro Rune l’azzurro sta recuperando le energie in vista della semifinale che lo attende domani. Il campione di San Candido oggi saprà contro chi dovrà giocare nel match che vale la finalissima del prestigioso torneo di Torino . In attesa di capire chi fra Medvedev , Alcaraz e Zverev la stella italiana dovrà sfidare, i tifosi continuano a far sentire tutto il loro calore. È accaduto ieri, al Pala Alpitour dove oltre 15mila persone hanno manifestato tutta la loro passione con canti, cori, striscioni e applausi: il successo contro Rune ha ulteriormente unito il legame tra gli appassionati e Sinner, che a fine partita ha manifestato tutto il suo ringraziamento per la gente che lo ha aiutato anche nei momenti difficili della sfida contro il danese.

La grande passione dei tifosi per Sinner

E anche oggi, fuori dall’hotel Principi di Piemonte, dove Sinner sta ricaricando le batterie in vista del prossimo match, molti tifosi si sono raccolti in paziente attesa del loro campione. Ovviamente nessun coro da stadio, Jannik può riposare serenamente, ma è palpabile la passione della gente che non vede l’ora di rivederlo in campo. Molti sperano di poterlo vedere all’uscita dell'hotel, magari di scattare un selfie o ricevere un autografo. L’importante è essere presenti, dove possibile, in una settimana che sta assumendo sempre più i contorni della storia. La passione infinita dei tifosi è pura energia per Sinner che sembra poi mettere in campo tutto questo amore per volare verso un altro successo.