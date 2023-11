Djokovic prepara la semifinale: quanti tifosi per il numero 1 del mondo!

TORINO - Novak Djokovic è ancora nel torneo. Dopo il successo contro Hurkacz e la contemporanea sconfitta di Rune , il numero 1 del mondo è ancora nel prestigioso torneo di Torino , le Nitto ATP Finals , e aspetta di conoscere il suo prossimo avversario. Mentre Alcaraz e Medvedev sono scesi in campo per la loro ultima sfida del girone, il campione serbo si è allenato in vista della super sfida di domani.

Djokovic, che show al Pala Alpitour!

Tanti i colpi e gli schemi provati da Nole che ha messo in scena un vero e proprio show che ha entusiasmato i tanti tifosi presenti. Il serbo come al solito ha messo in mostra una condizione fisica notevole, dando l'impressione di essere al massimo della forma. Come sempre accanto a lui anche Goran Ivanisevic, campione a Wimbledon nel 2001, e oggi coach di Nole. Tantissimi i consigli e i suggerimenti al serbo che per l'intera seduta ha tenuto altissima la concentrazione. Nole è pronto, il campione in carica non vede l'ora di scendere in campo per conquistare un altro trofeo. L'ennesimo della sua infinita collezione.