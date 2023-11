Nitto ATP Finals, Sinner-mania: novità su biglietti e capienza Pala Alpitour

TORINO - E' Nitto Atp Finals-mania a Torino e in vista delle semifinali aumenta la disponibilità di posti al Pala Alpitour per le prossime partite che vedranno andare in scena il duello tra i primi quattro del mondo: Sinner contro Medvedev e Alcaraz-Djokovic. Una decisione importante visto l'enorme seguito della competizione e la passione del pubblico di Torino mostrato nella fase a gironi per l'idolo di casa Sinner e tutti gli altri partecipanti.