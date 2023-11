Alcaraz-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv le Nitto ATP Finals

TORINO - I primi due del ranking mondiale si affrontano nella semifinale Nitto ATP Finals 2023 di tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2, ha vinto il Gruppo Rosso e sfiderà dunque il serbo Novak Djokovic, numero 1, secondo classificato nel Gruppo Verde. Lo spagnolo ha conquistato l'accesso nelle top 4 grazie ai due successi consecutivi contro Rubev e Medvedev arrivati dopo il ko iniziale contro Zverev, per il campione serbo è servito invece l'assist di Jannik Sinner che nell'ultimo turno si è liberato al terzo set di Rune spianando la strada proprio a Nole che aveva concesso un set ad Hurkacz nell'ultimo match del girone giocato dopo il ko nello scontro diretto contro il tennista altoatesino. Dalla sfida tra Alcaraz e Djokovic uscirà il nome di chi andrà giocarsi il titolo contro uno tra Sinner e Medvedev, protagonisti dell'altra semifinale.

Alcaraz-Djokovic: i precedenti

Solo quattro precedenti tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, quattro sfide che sono già entrate di diritto nella storia del tennis. Finale del Masters 1000 di Madrid nel 2022 con vittoria dello spagnolo, rivincita di Nole nella semifinale del Roland Garros 2023, il trionfo di Alcaraz a Wimbledon e la vittoria a Cincinnati con tanto di maglia strappata per il fenomeno serbo. Testa a testa sul 2-2.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Alcaraz e Djokovic non inizierà prima delle 21 e sarà visibile in diretta tv su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo, Now e Tennis Tv.