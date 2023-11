Djokovic batte Alcaraz ed è in finale: sarà rivincita con Sinner

TORINO - Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nell'ultimo atto delle Atp Finals , in corso sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo (nona finale per lui alle Finals) numero uno del mondo ha sconfitto in semifinale Carlos Alcaraz per 6-3, 6-2 dopo 1h28' di gioco. Djokovic è avanti 3-1 nei precedenti con Sinner, che però si è aggiudicato l'ultimo confronto, proprio nel round robin di queste Atp Finals.

Alcaraz-Djokovic, il secondo set

Dopo i primi due game equilibrati e senza break, al terzo il campione serbo 'ruba' il servizio allo spagnolo e si porta subito avanti 2-1. Poi, difende il vantaggio e va sul 4-2, conquistando un sesto game stupendo in cui entrambi hanno fatto vedere colpi spettacolari e in cui Alcaraz ha avuto due palle di fila per il break. Djokovic poi allunga e chiude il secondo set sul 6-2, conquistando l'accesso alla finale contro Sinner.

Alcaraz-Djokovic, al serbo il primo set

Iniziata la partita tra Alcaraz e Djokovic. Primo turno di battuta per il serbo. Nessun break nei primi quattro game, con i due tennisti che tengono il servizio e vanno sul 2-2. All'ottavo game, però, Djokovic riesce ad ottenere il primo break dell'incontro e a portarsi in vantaggio sul 5-3, per poi conquistare il primo set con il suo turno di battuta dopo 42 minuti complessivi di gioco.