Nitto ATP Finals, inossidabile Bopanna: in semifinale a 43 anni

In fase di presentazione, sabato scorso durante l’inaugurazione del Fan Village, i sedici protagonisti del torneo di doppio nelle Nitto ATP Finals di Torino si erano detti onorati di poter competere nel magnifico scenario del Pala Alpitour che già immaginavano completo e suggestivo, per atmosfera e colori. Quanto auspicato sta succedendo, con il pubblico pronto ad applaudire i loro match, anche spettacolari grazie ai tocchi sopraffini che sanno mulinare nei pressi della rete. Incisivi anche i servizi e l’altra arma del doppista in genere, la risposta. Ieri si è completata anche per loro la prima fase, quella dei Gruppi. Nel “rosso” i primi a qualificarsi per le semifinali sono stati i campioni uscenti Ram e Salisbury che nel secondo match del loro percorso hanno sconfitto al long tie-break il tandem composto da Koolhof e Skupski. Ininfluente era ormai la terza contesa, quella di ieri contro gli australiani Hijikata e Kubler, campioni quest’anno nel primo Slam di stagione.La seconda coppia a qualificarsi per le semifinali nel Gruppo rosso è invece uscita ieri dal confronto scattato alle 12 tra Koolhof/Skupski e Bopanna/Ebden, un vero e proprio spareggio. L’esperto Bopanna (43 anni e 6 mesi) ha scritto un’altra piccola pagina di storia della specialità, centrando la semifinale e facendolo da assoluto protagonista. In “barba” all’età ha confermato doti atletiche, in particolare a rete, di grande spessore. Lo stesso dicasi per la reattività e la potenza del servizio, alternata alla precisione. È stato proprio lui a sigillare il primo set al decimo gioco e mettere in mostra colpi e grande concentrazione nel tie-break del secondo set.