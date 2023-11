Sinner, imprevisto nella sfida con Medvedev: chiamato il giudice

TORINO - Piccolo inconveniente tecnico durante il primo set della semifinale delle Nitto Atp Finals 2023 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L'azzurro va a servire avanti 3-1 dopo aver appena strappato il servizio al russo, Sinner però commette un insolito doppio fallo per via di un faretto. Infatti il tennista altoatesino ha lamentato di essere disturbato da uno spotlight azzurro posizionato vicino al maxi-schermo sopra il rettangolo di gioco, dopo la sua segnalazione inoltrata anche al capo arbitri si è individuato e spento il faretto blu. Sinner era sotto 0-30 ma poi ha rimontato e confermato il break per portarsi 4-1.